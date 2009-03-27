Бывший директор столичного рынка "Ждановичи" возместил часть причиненного государству ущерба

Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов.

- Для того чтобы возместить ущерб, надо пройти законодательный путь, – рассказал журналистам министр внутренних дел Владимир НАУМОВ. - Так как произошел самовольный захват земли. Но сейчас так сложилась ситуация, что немалое количество людей там работает. Мы вносим предложение узаконить эту землю, возместить ущерб в едином комплексе. Поэтому чисто правовое регулирование вопроса идет. Евгений Шигалов не отказывается от возмещения.

Напомним, Евгений Шигалов обратился к главе государства с просьбой о помиловании и выразил желание полностью возместить причиненный ущерб – 85 миллиардов рублей. Шигалов был задержан в апреле 2008 года. Ему предъявлено обвинение по статье «Организация злоупотребления служебными полномочиями, повлекшая тяжкие последствия в виде причинения государству ущерба в особо крупном размере». В частности, речь идет о самовольном строительстве объектов на территории комплекса.