Вечером 28 марта подсветка здания Национальной библиотеки Беларуси будет отключена

Это произойдет во время экологической акции "Час Земли", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор акции в Беларуси, руководитель рабочей группы "Беларусь и климат" экологического товарищества "Зеленая сеть" Наталья Поречина.

Специалист рассказала, что 28 марта во время проведения глобальной акции (с 20.30 до 21.30 по местному времени) погаснут огни всемирно известных архитектурных зданий и объектов, в том числе гигантской статуи Христа над Рио-де-Жанейро, Столовой Горы в Кейп Тауне, Башни "Федерация" в Москве, Сиднейского оперного театра. Выключат подсветку и в здании Национальной библиотеки Беларуси.

Готовность поддержать акцию в Беларуси выразили более 20 министерств и ведомств и 11 предприятий: Минский моторный завод, "Гродно Азот", "Коммунарка", "Амкодор", "Пинскдрев", "Бобруйскмебель", "Медтехника" и другие. В акции примут участие департамент по энергоэффективности Госстандарта Беларуси, министерства лесного хозяйства, архитектуры и строительства, образования, жилищно-коммунального хозяйства, экономики, финансов, торговли, Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный пограничный комитет.

Акция "Час Земли" впервые была проведена в Сиднее (Австралия) в 2007 году, а уже через год переросла в событие мирового масштаба, участие в котором приняли свыше 50 миллионов человек в более чем 35 странах. В 2009 году принять участие в акции планируют такие города, как Чикаго, Копенгаген, Дубай, Гонконг, Стамбул, Лас-Вегас, Лиссабон, Лондон, Лос-Анджелес, Осло, Сингапур, Сидней, Торонто и другие. В России подготовка началась в Москве, Владивостоке, Архангельске, Санкт-Петербурге и др.