Как ездить на поездах вдвое дешевле?

Проезд в общем вагоне местных поездов для пассажиров с проездными на пригород подешевеет на 54%. Это предусмотрено постановлением Минэкономики №137.

Документом предусмотрено, что в случае проезда в общем вагоне местного поезда с пассажира, имеющего абонементный билет «на предъявителя» для многоразового проезда в пригородном поезде на период от одного месяца до одного года, взимается плата за проезд в размере полной плацкарты соответствующих категорий местных поездов, установленной прейскурантом № 10-02-16 на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщении.

Сейчас оплата за проезд пассажиров в пригородных поездах осуществляется как по одноразовому проездному документу, так и по проездным документам многоразового пользования (абонементным билетам «на предъявителя», «выходного дня» и «декадный»). Наличие у пассажира абонементного билета «на предъявителя» на проезд в пригородных поездах не является основанием для уменьшения стоимости проезда по указанному маршруту в общем вагоне местных поездов.

Постановление Минэкономики №137 «О внесении изменений и дополнения в постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 15 ноября 2005 г. № 201 и от 15 ноября 2006 г. № 195» вступает в силу с 1 сентября, сообщает БЕЛТА.