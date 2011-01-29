В Могилеве разработали подъемник для инвалидов-колясочников и единственный в СНГ лифт для людей с нарушениями слуха и зрения

Олег – инвалид-колясочник. Несколько лет назад получил травму, и теперь его коляска – основное средство передвижения. Но даже с ее помощью поездка по современному городу для него зачастую превращается в экстремальное путешествие. Особенно зимой.

Олег Юрков:

Зимой пандус нужно постоянно чистить. Если он неграмотно расположен, на него там вода с ливнёвки капает, то он покрывается льдом и заехать на него просто не реально. То есть такие пандусы существуют лишь формально.

Решение проблемы недавно нашли на Могилевском заводе лифтового машиностроения. Здесь специалисты разработали специальный подъемник для инвалидов-колясочников. Более удобная альтернатива пандусам.

Сергей Павлов, ведущий инженер-конструктор завода:

Эта конструкция для инвалидов разрабатывалась для установки на объектах и жилых зданиях, где невозможна установка лифта для инвалидов, где не позволяет площадь, и высота подъема не превышает двух метров.

Это уже не первое ноу-хау могилевских лифтостроителей. Они единственные в СНГ разработали лифт, который одинаково удобен в использовании как для инвалидов-колясочников, так и для людей с нарушениями слуха и зрения.

Таким лифтом люди с ограниченными физическими возможностями могут пользоваться самостоятельно. На кнопки нанесен специальный шрифт Брайля, кабина оборудована световой и звуковой индикацией. Пока это опытные образцы. Но вскоре их начнут устанавливать и в белорусских многоэтажках.

Игорь Балабанов, главный конструктор по перспективным разработкам:

Лифты для инвалидов созданы в рамках госпрограммы по созданию безбарьерной среды.

Лифты удовлетворяют требованиям нормативной документации для лиц с ограниченными возможностями.

До 2015 года все станции метро Минска планируют оборудовать специальными подъемниками и лифтами для перемещения инвалидов-колясочников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Такие конструкции уже разрабатывают на «Лифтмаше».

Кроме того, среди приоритетных разработок на следующий год – «умные лифты», которые будут не только экономить электричество, но и разговаривать с пассажирами. А так же лифты с функцией аварийной эвакуации: если вдруг отключится электричество, лифт все равно не застрянет, и доставит пассажира на нужный этаж.

И так ожидаемая в больших городах разработка – по принципу лифта многоуровневая парковка для автомобилей.

На предприятии уверены, что проблем со сбытом их продукции не будет. Спрос на эти модели есть уже и сейчас. Причем не только в Беларуси, но и за рубежом.