Жители Днепродзержинска могут заказать собутыльника на дом

Общение за стаканчиком обойдется в 150 гривен (около $20) за вечер и стол с выпивкой и закуской от хозяина застолья.

Новую услугу предлагает одно из агентств Днепродзержинска, принимая заявки от горожан на душевную компанию. Менеджер, исходя из пожеланий клиента, подбирает лучшую кандидатуру. Можно заказать собутыльника с высшим образованием, знатока анекдотов или с хорошим голосом. В прейскурант, между тем, не входят запои и услуги интимного характера.

Юлия Пеева, руководитель агентства:

При общении с заказчиком по телефону, мы составляем его психологический портрет, спрашиваем, какие у него переживания сейчас, и соответственно подбираем собутыльника, который ему более-менее подходит по характеру. Главное — чтобы наш сотрудник мог выслушать и поддержать интересный разговор на любые темы.

Чаще помощь заказывают не заранее, а как безотлагательную, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Новости Днепродзержинска». Руководитель агентства признается, что услуга пользуется большим спросом, при этом отмечая, что большинство клиентов – женщины.

Геннадий Максимов, сотрудник агентства:

Мужчине иногда достаточно задать один вопрос, чтобы он завелся и начал рассказывать о своих проблемах. Можно потом не перебивать его и просто кивать. А вот с женщиной нужно мягче, красивее общаться. Может быть, рассказать что-то хорошее о ней вначале.

От собеседника в моей работе гораздо больше, чем от собутыльника. Иногда общаешься — за несколько часов выпили всего лишь 100 грамм коньяку. Чтобы поддержать беседу, не обязательно допивать до конца. Я обычно пью каплю. Моя задача — облегчить человеку жизнь, успокоить его, дать ему высказаться, а не напиться.

Подобный опыт ранее был реализован в Японии. Производитель слабоалкогольных коктейлей открыл для своей клиентуры социальную сеть, дабы помочь людям, которые привыкли пить дома, найти себе компанию.