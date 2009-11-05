Учебный процесс в белорусских школах возобновится в понедельник

Об этом заявил министр здравоохранения страны. Продление каникул позволило снизить количество обращений детей в лечебные учреждения.

В то же время, Василий Жарко отметил, если в течение трех дней в школах порог заболеваемости будет превышен, то карантинные мероприятия будут введены. В каждом территориальном центре такое право дано местным врачам. В главном ведомстве создан оперативный штаб во главе с министром, где дважды в день обсуждают ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и пневмонией. Принято решение о госпитализации всех больных с воспалением легких. В больницах есть все необходимое для их лечения. Вакцины против нового гриппа, как только будут готовы, сразу поступят в Беларусь.



Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

«Вакцина дорабатывается в России. Достигнута договоренность с Онищенко, как только они ее наработают, или на возмездной, или безвозмездной основе они нам ее передадут. А категорию населения, кому ее делать, мы определим».