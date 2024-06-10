Больше 20 видов активностей. Рассказываем о спортивной инфраструктуре Минска

Екатерина Забенько, СТВ: Расширяется сеть детских спортивных центров – это действительно востребовано. Уже, мне кажется, они соревнуются между собой – у кого больше видов спорта представлено. В Заводском районе похвастались недавно тем, что больше 20 было видов активностей из 60 возможных в Минске. Действительно ли это нужно, туда дети ходят с удовольствием?

Стадион «Динамо» отмечает 90-летний юбилей. Это одна из спортивных визитных карточек Беларуси, долгожитель, который сегодня соответствует всем современным международным стандартам и дарит множество возможностей для развития физической культуры в стране и не только. О возможностях, созданных в Минске для занятия спортом, как в центрах, так и на открытых площадках, в парках и зонах отдыха, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:

Что касается Заводского района, это на самом деле очень хороший проект реализовывается в одном из зданий бывшего учреждения образования. Это на самом деле такой флагманский проект в городе, потому что возможностей нанизать на то, что уже есть новые виды спорта есть. Активно развивается площадка в районе «Чижовка-Арены» – бывшего катка. Проходит сейчас ее трансформация – это будет тоже очень хороший объект. Что касается взрослых, мы говорим о системе, которая создана дворовая, озелененные территории и те же наши пляжи. Не совсем, может, в чистом виде спорт, но тоже на свежем воздухе пребывание. 23 пляжа, как сейчас они оформлены – 10-15 лет назад просто это фантастика была, что стационарные лежаки, тренажеры и детские площадки.

Екатерина Забенько:

Спортивные площадки – можно в волейбол и пляжный футбол.

Артем Цуран:

Для занятия именно активностями, видами тоже все готово. Практически наша велодорожка плавно перетекает хоть в грунтовую, но она тоже есть вдоль Минского моря. Тоже это очень востребовано и интересно можно провести время.