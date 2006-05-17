Минские дорожники озадачены судьбой снежных полигонов

Специалисты <Горремавтодора> рекультивируют территории, используемые зимой для складирования снега. Все работы планируют завершить до конца июня. :По улице Тимирязева грохочут грузовики. Зимой в песчаный карьер в районе Жданович свозили снег, сегодня вывозят мусор. Люди в желто-оранжевой форме собирают мусор вручную, работая с утра и до позднего вечера. Территории, которые уже очищены, рекультивируют: горы песка разравнивают бульдозером. Поскольку свалку планируют использовать и в следующем году, верхний слой грунта пока не трогают.

Содержание снежных свалок обходится работникам <горремавтодоров> недешево. В этом году, например, вывоз одного кубометра снега обошелся примерно в тысячу белорусских рублей. Только на свалку Центрального района его привезли более двухсот восьмидесяти тысяч кубометров. Глубина карьера - десять метров, и здесь снег еще даже не начал таять. Поэтому привести в порядок территорию полностью пока проблематично.

Все работы по наведению порядка на этих территориях, используемых зимой для складирования снега, специалисты <Горремавтодоров> планируют завершить до конца июня. Техника и рабочие руки есть. Помешать может только непогода: если пойдет дождь, машины просто увязнут в грязи.