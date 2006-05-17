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Минские дорожники озадачены судьбой снежных полигонов

17 мая 2006 13:29
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Специалисты <Горремавтодора> рекультивируют территории, используемые зимой для складирования снега. Все работы планируют завершить до конца июня. :По улице Тимирязева  грохочут грузовики.  Зимой в песчаный карьер в районе Жданович   свозили снег, сегодня вывозят мусор. Люди в желто-оранжевой форме собирают мусор вручную, работая с утра и до позднего вечера. Территории, которые уже очищены,   рекультивируют: горы песка разравнивают бульдозером. Поскольку свалку планируют  использовать и в следующем году, верхний слой грунта пока  не трогают.
Содержание снежных свалок обходится работникам <горремавтодоров> недешево. В этом году, например, вывоз одного кубометра  снега обошелся  примерно в тысячу белорусских рублей. Только на свалку  Центрального района его привезли более двухсот восьмидесяти  тысяч кубометров. Глубина карьера - десять метров,  и здесь снег  еще даже  не начал таять. Поэтому привести в порядок  территорию   полностью пока проблематично.
Все работы по наведению порядка на этих  территориях, используемых зимой для складирования  снега, специалисты <Горремавтодоров> планируют  завершить  до конца июня. Техника  и рабочие руки есть. Помешать может только непогода: если пойдет дождь,  машины  просто увязнут в грязи.
# общество

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