Новости Беларуси. Более 86% населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Таковы данные совместного социсследования Информационно-аналитического центра и Института социологии Национальной академии наук Беларуси. О проведении выборов 11 октября знает почти 97% респондентов. Активно намерены голосовать представители всех возрастных групп.

По результатам соцопроса, на избирательные участки собираются прийти около 88% белорусов среднего возраста. Не уступает им и молодежь — около 80%. Среди причин участвовать в выборах две трети респондентов назвали гражданский долг. Каждый третий пойдет на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение и отношение к ситуации в стране. В разрезе регионов наибольшая ожидаемая электоральная активность зафиксирована в Минской, Брестской и Гродненской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы Президента Беларуси пройдут 11 октября.