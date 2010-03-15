Боевик «Аль-Каеды» работал на шести американских АЭС

Американский гражданин, захваченный в Йемене в ходе облавы на боевиков «Аль-Каеды», в прошлом успел поработать на шести предприятиях атомной отрасли в США.

Как сообщает Associated Press, власти пытаются выяснить, имел ли Шариф Мобли доступ к конфиденциальной информации.

26-летний Мобли, сомалиец по происхождению, был вместе с десятью другими подозреваемыми задержан в начале марта в Сане – столице Йемена. Как утверждают йеменские власти, после этого по требованию американца его препроводили в больницу, где он смог похитить пистолет и неудачно пытался совершить побег, застрелив при этом одного из охранников.

Житель Нью-Джерси Мобли, как полагают следователи, отправился в Йемен с целью примкнуть к террористической организации. Родители подозреваемого его вину отрицают, но один из американских знакомых подтвердил, что Шариф стал приверженцем радикального ислама. Между тем обвинений в подготовке каких-либо терактов на атомных электростанциях против него пока не выдвигали.

В период с 2002 по 2008 год Мобли работал на компании-подрядчике, обслуживавшие АЭС в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания и Мэриленд. Преимущественно его функции сводились к транспортировке грузов и установке лесов. Никаких нареканий со стороны начальства в адрес Мобли зафиксировано не было. В настоящее время администрации АЭС проводят проверку на участках предприятий, к которым Мобли имел доступ.