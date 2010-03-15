В Калининград вернулись моряки, освобожденные из пиратского плена

В аэропорту Храброво бывших заложников встретили их родные и друзья. Все члены экипажа здоровы. В заточении команда провела четыре долгих месяца. Ровно столько шли переговоры с сомалийскими разбойниками, которые требовали три миллиона долларов за корабль и людей.Тунцелов «Тай Юнион-3» сомалийские пираты захватили в Индийском океане в октябре прошлого года. Траулер шел под флагом Таиланда, на борту находились 27 человек, 23 из них – граждане России. Капитаном корабля – наш соотечественник Сергей Харлан, который во время захвата корабля был ранен в руку.