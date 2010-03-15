Три четверти немцев готовы жить при социализме

80% жителей Восточной Германии и 72% респондентов на западе заявили о том, что вполне могли бы жить в социалистическом государстве, таком как ГДР, если им будет гарантирована работа, безопасность социальная защищенность.

Это показал опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения Emnid. Почти каждый четвертый опрошенный – 23% в Восточной и 24% в Западной Германии – признался, что «порой было бы желательно», чтобы Стена, 40 лет разделявшая ФРГ и ГДР, стояла бы до сих пор. 15% респондентов на Востоке и 16% на Западе вообще заявили, что существование Стены – «самое лучшее, что могло бы произойти».

Лишь 28% респондентов на востоке Германии заявили, что считают свободу главной политической ценностью. На западе страны доля тех, для кого свобода является одной из главных целей, значительно больше – 42%. Наконец, каждый седьмой опрошенный на Востоке и каждый двенадцатый на Западе признались, что за 5000 евро готовы продать свой голос на выборах любой партии, пишет Lenta.ru.



Отмечается, что опрос проводился в связи с выходом на телевидении двухсерийного художественного фильма «Граница». Действие происходит в 2010 году. По сюжету террористы подрывают все семь крупных нефтеперерабатывающих заводов, ввергнув Германию в экономическую катастрофу. Резко растет популярность ультраправых и левоэкстремистских партий. Начинаются беспорядки. Земля Мекленбург-Передняя Померания готовится отделиться от ФРГ. Снова возводится Стена.