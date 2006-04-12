Открылась ярмарка "Отдых-2006"

В девятой весенней ярмарке туристских услуг принимают участие более 200 фирм из 11 стран. Она открылась в белорусской столице в выставочном павильоне "Белэкспо".Свои предложения представили не только отечественные турфирмы и агентства из ближнего зарубежья, но и их коллеги из Турции, Болгарии, Италии, Великобритании, Туниса и Швейцарии. В нынешнем году на выставке весьма широк спектр предложений по организации отдыха и оздоровления в Беларуси. Приглашают отдохнуть национальные парки "Беловежская пуща", "Браславские озера", "Нарочанский", "Припятский", Березинский биосферный заповедник и другие. В числе экспонентов также отечественные здравницы и санатории. Сегодня в рамках выставки пройдет презентация экскурсионных маршрутов по Беларуси, а общественное объединение "Отдых в деревне" проведет круглый стол по проблемам развития сельского туризма.