Новые условия оплаты проезда для пенсионеров в пригородных поездах

С 20 апреля билеты на проезд в пригородных поездах по территории Беларуси со скидкой 50% смогут купить лишь те пенсионеры, у которых на внутренней левой стороне пенсионного удостоверения имеется запись "Ветеран труда". К ним приравниваются и пенсионеры из числа военнослужащих, в удостоверениях которых есть штамп "Ветеран Вооруженных Сил" либо аналогичная запись, заверенная подписью военного комиссара и печатью с изображением Государственного герба Беларуси. Льготы на проезд в пригородных поездах будут иметь пенсионеры из числа военнослужащих, прослуживших в Вооруженных Силах менее 25 календарных лет. Также скидки получат другие пожилые люди, получающие пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, имеющие трудовой стаж 30 лет - мужчины и 25 лет - женщины и достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях.