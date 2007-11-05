Бесплатный проезд в метро

Такой подарок ждет первых пассажиров новых станций "Борисовский тракт" и "Уручье" в день открытия 7 ноября.

В данный момент уже завершены отделочные работы, проведены испытания систем безопасности и пробные пуски поездов. Увеличена пропускная способность станций, повышены уровень комфорта пассажиров и безопасность движения.

Станция метро "Уручье" оборудована оригинальной системой лифтов и переходов для лиц с ограниченными физическими возможностями. После открытия станций метростроевцы будут переведены на строительство перегонов от станции "Институт культуры" до станции "Петровщина" и далее до микрорайона "Малиновка". Этот участок планируется сдать в эксплуатацию в 2011 году. Таким образом, первая линия достигнет протяженности 20 км с 15 станциями метро.

