В Минске по-прежнему наблюдается рост числа обращений граждан

Самый актуальный сегодня для минчан вопрос - квартирный.

Так за октябрь нынешнего года зарегистрировано 75 обращений, касающихся приватизации служебного жилья, а за аналогичный период прошлого года только 8. В первую очередь это связано с изменением с 1 января 2008 года законодательства по данному вопросу.

Недовольство горожан вызывают также проблемы с водоснабжением, неудовлетворительным обслуживанием в магазинах и на рынках, благоустройством дворовых территорий. Также на оперативном заседании в мэрии отметили, что в следующем году изменится график приема граждан.

