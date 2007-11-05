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В Минске по-прежнему наблюдается рост числа обращений граждан

05 ноября 2007 09:44
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Самый актуальный сегодня для минчан вопрос - квартирный.

Так за октябрь нынешнего года зарегистрировано 75 обращений, касающихся  приватизации служебного жилья, а за аналогичный период прошлого года  только 8.  В первую очередь это связано с  изменением с 1 января 2008 года законодательства по данному вопросу.

Недовольство горожан вызывают также проблемы с водоснабжением, неудовлетворительным обслуживанием в магазинах и на рынках, благоустройством дворовых территорий. Также на оперативном заседании в мэрии отметили, что в следующем году изменится график приема граждан.

# общество

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