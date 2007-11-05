Бешеные лисы на частных подворьях

Они не только истребляют домашнюю птицу, но и готовы в любой момент наброситься на людей.

В Брестской области зафиксировано уже 126 случаев бешенства животных. Как показывает статистика, случаи бешенства диких животных в Каменецком районе в последнее время не редкость. Сначала этого года их зафиксировано уже 11. И это ровно в 11 раз больше, чем 7 лет назад.

Вызвать интерес у охотников к лисам решили с помощи рубля. За каждый лисий хвостик - вознаграждение. Однако и этот метод решает только часть вопроса. Как отмечают местные охотники, установленная для промысла запретная зона в радиусе 3 километров от города и есть преграда.

В этом году в Брестской области уже отловлено 126 больных животных. Что почти в 1,5 больше по сравнению с предыдущим годом. Более тысячи людей прошли профилактическое лечение, после встречи с такими животными.

