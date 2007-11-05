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Бешеные лисы на частных подворьях

05 ноября 2007 13:05
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Они не только истребляют домашнюю птицу, но и готовы в любой момент наброситься на людей.

В Брестской области зафиксировано уже 126 случаев бешенства животных. Как показывает статистика, случаи бешенства диких животных в Каменецком  районе в последнее время не редкость.  Сначала этого года  их зафиксировано уже 11.  И это ровно в 11 раз больше, чем 7 лет назад.

Вызвать   интерес у охотников к лисам решили с  помощи рубля. За каждый лисий хвостик - вознаграждение.  Однако и этот метод решает только часть вопроса. Как отмечают местные охотники,  установленная для промысла запретная зона в радиусе 3 километров от города и есть преграда.

В этом году в Брестской области уже отловлено 126 больных животных. Что почти в 1,5 больше  по  сравнению  с предыдущим годом.  Более тысячи людей прошли профилактическое лечение, после встречи с такими животными.

# общество

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