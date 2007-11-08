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Бесплатная правовая помощь для населения

08 ноября 2007 09:57
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В Октябрьском районе Минска сегодня будут бесплатно консультировать по вопросам, касающимся законодательства о труде. Бесплатную правовую помощь будут оказывать до 14 часов в здании администрации района. Специалисты выездной приёмной будут консультировать всех желающих по вопросам контрактной системы найма, срокам выплаты заработной платы, предоставления Отпусков, приема, и увольнения на работу. Информационно-методическую и правовую помощь в этой сфере смогут получить и наниматели организаций всех форм собственности.
# общество

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