Бесплатная правовая помощь для населения

В Октябрьском районе Минска сегодня будут бесплатно консультировать по вопросам, касающимся законодательства о труде. Бесплатную правовую помощь будут оказывать до 14 часов в здании администрации района. Специалисты выездной приёмной будут консультировать всех желающих по вопросам контрактной системы найма, срокам выплаты заработной платы, предоставления Отпусков, приема, и увольнения на работу. Информационно-методическую и правовую помощь в этой сфере смогут получить и наниматели организаций всех форм собственности.