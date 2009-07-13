Литовский Друскининкай на несколько дней получил статус столицы белорусской культуры.

Десятки самодеятельных коллективов этнических белорусов Литвы и профессиональных ансамблей нашей республики, знакомили горожан с традициями и современностью белорусского народа.

Всевозможные концерты в курортном городе не редкость. Но белорусская песня, традиционно, привлекает много зрителей. Фестиваль белорусской песни в Друскининкае — важное культурное событие не только для литовских белорусов. Он стал своеобразным брэндом, который пользуется популярностью и у западных туристов.

Со своей стороны этнические белорусы в Литве связь с исторической родиной не теряют, в Беларуси они частые гости. Экономические успехи Беларуси считают своими и понимают, что успехи эти — результат проводимой политики.

Культурные связи между Беларусью и Литвой, а значит и Европейским союзом, в этом году должны открыть дорогу и для серьезного экономического сотрудничества. В ближайшие месяцы в Прибалтийской Республике пройдут десятки встреч и презентаций. Так наша страна планирует познакомить западных партнеров со своим экономическим потенциалом.

Вселяют оптимизм и последние политические события в соседней республике. В политике нового президента страны среди приоритетов — сотрудничество с соседними странами.