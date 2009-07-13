Французы снимают фильм о Национальной библиотеке

Самый большой и удивительный многогранник в мире вновь в центре внимания.

Документальный фильм об алмазе знаний в Минск приехал снимать известный молодой французский художник Рафаэль Зарка. Его покорила необычная форма самого здания, а также организация внутреннего пространства библиотеки.

Эту удивительную фигуру – ромбокубоктаэдр — Рафаэль Зарка нашел в знаменитом математическом трактате Лука Пачиолли «Божественная пропорция», где она была изображена впервые в 1509 году. Автор иллюстрации, кстати, — Леонардо да Винчи.

С этой фигуры началось необычное увлечение Рафаэля. По миру он стал искать все, что получило в ней воплощение. Сегодня его работы есть во многих государственных и частных французских коллекциях. К примеру, в Музее современного искусства в Париже.

— Я очень впечатлён этой формой. И надо сказать, что библиотеку такой формы вижу впервые. Я доволен, что это теперь часть и моей личной истории, и то, что я сейчас нахожусь в этом здании, — говорит художник.

О том, что такое здание есть в Беларуси, Рафаэль узнал из интернета. Копию древнего манускрипта он привез собой, чтобы убедиться в сходстве архитектуры современной и прототипа исторического. Сегодня, в день первого знакомства, решил, что в фильме будет вся красота библиотеки снаружи – гармония алмаза с урбанистическим пейзажем – и красота внутренняя.

Национальная библиотека – место уникальное, кстати, не только своей архитектурой, но и тем, как организовано здесь внутренне пространство. Здесь все настолько удобно и функционально, что этот белорусский опыт не первый раз интересует зарубежных гостей.

Французских гостей удивило сочетание новаторской архитектуры с современными технологиями. К примеру, как книги из хранилищ с помощью автоматики приходят к читателю. И это не удивило, кстати, сотрудников книжной сокровищницы. Это белорусское ноу-хау, взятое из немецкой медицины, интересует уже многие библиотеки мира.

— Своей архитектурой и назначением здание вошло в число нескольких десяткой самых рейтинговых зданий по организации пространства, — Людмила Кирюхина, заместитель директора по научной деятельности и связям с общественностью ГУ «Национальная библиотека Беларуси».

—Свет и пространство – здесь очень интересно. Это может быть даже, как взгляд на историю Беларуси и стран СНГ, потому что здесь чувствуются разные слои истории, — рассказал французский режиссер Владимир Леон.

Идею о создании фильма поддержала Галерея Эдуарда Мане во французском Женвилье, где в сентябре и состоится премьера.

В этом году, кстати, исполняется 500 лет той известной публикации, с которой приехал в Минск Рафаэль. Приятно осознавать, что белорусский алмаз знаний, великие уже когда-то назвали «Божественной пропорцией».