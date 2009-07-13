Почти сутки сотрудники милиции искали 80-летнюю пенсионерку — женщина ушла за черникой и заблудилась

Жительница деревни Дворище Жлобинского района решила собрать ягод на варенье и едва не стала «последним героем».

Тревогу соседи и родные Ремы Ивановны забили ближе к вечеру. В лесном крае каждый знает: в темноте даже знакомая дорога может привести не туда. Исчезновение в день получение пенсии показалось подозрительным и сотрудникам милиции.

Через несколько часов бабушку искали всей округой: родные, лесники, милиция. Всего несколько десятков человек.

К этому времени Рема Ивановна уже была за 18 километров от дома. Набрав ведерко черники, она не сумела правильно сориентироваться: вначале тучи закрыли солнце, а позже и вовсе стемнело. Ночь застала пенсионерку в знакомых местах, но сил возвращаться уже не было.

Больше мужества пожилой женщины в этой истории поражает еще лишь одно – человеческая черствость. Более 6 часов изможденная бессонной ночью Рема Ивановна пыталась остановить попутную машину. Все безрезультатно – автомобили, не снижая скорости, проносились мимо.

Почти весь 20-километровый путь домой 80-тилетняя женщина прошла сама. Лишь перед деревней ее подобрал местный тракторист. В походе в общей сложности Рема Ивановна провела 26 часов. Ягод домой принесла. Говорит, очень они полезны для ее слабого зрения. Теперь ноги подлечит, мобильный купит и снова в лес.