Белорусских спортсменов провожали на Первые юношеские Олимпийские игры в Сингапуре

В столичной ратуше собрались те, кто представит Беларусь на Летней юношеской Олимпиаде. Уже через несколько дней туда отправятся 50 молодых спортсменов.

Подача Владимира Самсонова и динамика Тимо Болла. В настольном теннисе у этой девушки — мужские авторитеты. Вот и сейчас играет с сильным спаринг-партнером.

Екатерина Боровок, участница Первых летних юношеских Олимпийских игр в Сингапуре:

Я сидела на соревнованиях и болела за спортсмена. И мне дали приз, как самому активному болельщику. Подарили ракетку, и уже на следующий день я пошла заниматься.

То, что спорт действительно жизнь, Екатерина поняла еще 8 лет назад. С тех пор ее левая лишила права на победу десятки спортсменок. За спиной награды в престижных международных соревнованиях. Сейчас же у спортсменки новый старт. Олимпийский. Состязания — юношеские, конкуренция — взрослая.

Андрей Воробьев, тренер:

Там будут выступать все азиатские спортсмены: Китай, Корея, а самая юная за всю историю Олимпийских игр победительница — 15-летняя китаянка. Она могла бы выступать и на этих играх. Конкуренция будет жесточайшая.

В Сингапуре нашу страну представят 50 спортсменов в 22 видах спорта. Среди участников немало мастеров спорта международного класса. Самой многочисленной станет группа легкоатлетов — 10 человек. Удастся ли им и другим спортсменам добежать до олимпа, станет известно уже в конце августа.

Леонид Тараненко, исполнительный директор Представительства НОК в Минске:

Столичные ребята имеют условия лучше, чем в областях. Поэтому с них и спрос, наверное, должен быть немножко выше. Они пользуются такими прекрасными сооружениями, которые у нас построили в последнее время. Ведь у нас всегда спорт был на уровне. И мы ждем от них серьезных результатов.

Уже в среду наша сборная вылетает из Минска. Несколько дней на акклиматизацию и две недели спортивных баталий. Впрочем, мини-соревнования юные спортсмены устроили прямо в городской Ратуше. Мол, кто первым сможет узнать формулу успеха Олимпийского чемпиона Беларуси Сергея Макаренко.

Сергей Макаренко, первый олимпийский чемпион Республики Беларусь:

Не надо так волноваться. Но надо себя настраивать на борьбу. Не на выигрыш, а на борьбу. И тогда придет результат.

Олимпийские игры — это своего рода забег с препятствиями. Чтобы обойти более 3 тысяч конкурентов нашим спортсменам за минимум времени надо показать результат-максимум. То, что получится, тренеры не сомневаются. Ведь позади — сотни тренировок, а впереди — важный старт и для спортсменов, и для всей страны.