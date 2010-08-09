В некоторых районах Гродненской области из-за нехватки сушилок искусственно сдерживаются темпы жатвы

Убранное зерно везти некуда. И это при том, что в соседних районах сушилки попросту простаивают.

Руководитель СПК «Ятра» Пётр Вертинский с горечью рассказывает, как из агрария пришлось переквалифицироваться в промышленника. Осваивал новую специальность ремонтника не от хорошей жизни. К началу уборочной компании в хозяйстве не работала ни одна сушилка. Все комплексы морально устарели и отслужили уже по три срока. Районные власти обещали помочь ещё в июне, но до сих пор дело не сдвинулось с мёртвой точки.

Пётр Вертинский, исполняющий обязанности председателя СПК «Ятра»:

По их разговорам, нам была выделена передвижная сушилка на дизельном топливе. Но они говорили, что выделяется, выделяется и всё так и заглохло.

Сегодня старенькие сушилки в сутки могут обработать всего 40 тонн зерна. При этом, реальные намолоты могли быть в два раза больше. Семена рапса вообще приходится сушить дедовским методом на полу в амбаре. Как результат, уборочная в хозяйстве искусственно сдерживается.

Пётр Вертинский, исполняющий обязанности председателя СПК «Ятра»:

Мы придерживаем немножко с утра комбайны, чтобы влажность спала, тогда начинаем убирать. Если бы с утра начинали убирать те же озимые, то влажность была бы побольше. И мы просто полностью загрузились бы сырым зерном и не успели бы просушивать.

В соседнем Слонимском районе хозяйства столкнулись с другой проблемой. Здесь, наоборот, избыток сушильных комплексов. Причём устанавливали их явно не по принципу «спрос и предложение».

Зерносушильный комплекс в СПК имени «Суворова» установили 5 лет назад. Хотя большой необходимости в этом не было. В хозяйстве прекрасно работали свои сушилки. В итоге, всё это время дорогостоящее оборудование простаивает. А руководство хозяйства до сих пор решает, что с ним делать.

Станислав Илькевич, председатель СПК имени Суворова:

Я рассматриваю варианты — ведутся переговоры продать её. Демонтировать и продать.

Сушильный комплекс стал головной болью руководителя ещё одного хозяйства в Новогрудском районе. Здесь уже завод производитель не успел его смонтировать вовремя. По контракту запустить сушилку должны были 20 июля, затем сроки перенесли. Сегодня уборочная заканчивается, а сушить зерно негде. Все жалобы остаются без ответа. Не сорвать жатву помогают соседи.

Иван Веремейко, директор ЗАО «Городечно»:

Чтобы сушить зерно, приходится обращаться к соседям. Частично СПК «Кутузова» просушило, частично СПК «Петревичи». Сегодня мы сушим пшеницу в СПК «Вселюб».

Удастся ли устранить все недостатки хотя бы к концу уборочной компании — пока большой вопрос. Контролирующие службы неоднократно внимание местных властей на существующую проблему. Реакции так и не последовало.

Александр Садовничий, заместитель председателя Комитета госконтроля по Гродненской области:

Непонимание со стороны органов исполнительной власти. Ведь по сушилке, которая в СПК Суворова Слонимского района простаивает — Комитет госконтроля обращал ещё в прошлом году внимание облисполкома на вот эту проблему. Однако воз и ныне там.

Такое отношение к работе в дни, когда каждая минута на счету, простой халатностью назвать трудно. Поэтому все факты нарушений во время уборочной страды взяты на контроль.