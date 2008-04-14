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В Витебске увековечат представителя самой смешной профессии

14 апреля 2008 16:38
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Скульптура клоуна вскоре появится на главной городской площади. Своего лицедея художник Иван Казак увидел в бронзе и граните. На создание композиции уйдет около тонны металла и столько же камня. Витебский Арлекино предстанет в больших башмаках, шляпе с бантом и гармошкой, а в заднем кармане - тугая пачка долларов и кредитная карточка. Рядом с цирковым артистом - пудель и раскрытый кошелек для медяков. Прототипом бронзового клоуна, а заодно и спонсором стал заслуженный артист России Николай Челноков. Точная копия витебской скульптуры достанется Парижу.
# общество

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