В Витебске увековечат представителя самой смешной профессии

Скульптура клоуна вскоре появится на главной городской площади. Своего лицедея художник Иван Казак увидел в бронзе и граните. На создание композиции уйдет около тонны металла и столько же камня. Витебский Арлекино предстанет в больших башмаках, шляпе с бантом и гармошкой, а в заднем кармане - тугая пачка долларов и кредитная карточка. Рядом с цирковым артистом - пудель и раскрытый кошелек для медяков. Прототипом бронзового клоуна, а заодно и спонсором стал заслуженный артист России Николай Челноков. Точная копия витебской скульптуры достанется Парижу.