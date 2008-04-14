В деревне Неманица под Борисовом у местного жителя похитили 65 коллекционных голубей

Милиция ищет злоумышленников. Хозяин птиц утверждает, что его крылатые раритеты бесценны. Среди них были в полном смысле слова эксклюзивные особи.

Еще прошлой осенью в его голубятне порхали две сотни пернатых. То ли селекция, то ли коллекция - не разберешь. Увлеченный голубевод Александр Деревяго оставил себе несколько десятков самых отборных мастей - чистокровных мотылей и редких чаюнов - таких ни в Борисове не найдешь, ни даже в Минске. Стоимость одной птички - от 10 долларов США. За некоторых голубиные фанаты дают и несколько сотен условных единиц.

Его роман с голубями начался 15 лет назад. И в одну ночь Александру Деревяго "подрезали крылья", похитив все, что ему так дорого далось. В голубятне - пустые гнезда и оставшиеся без родительского тепла яйца чистокровок. Шесть десятков похищенных голубей и еще десяток погибших.

По версии Александра, голубей похитили ночью, когда птицы абсолютно беспомощны, ничего не видят и не могут летать. Неизвестные проникли к птицам и унесли чистокровок в мешке в темноту. Александр догадывается, кто мог это сделать - недавно к породистым голубям проявляли интерес витебские коммерсанты и предлагали за них хорошие деньги. Александр отказался.

Голубиная охота началась. В милиции говорят - похищение коллекционных птиц - преступление по формату кражи антиквариата или ценных марок. Круг людей, которые занимаются такими вещами весьма узок. Поэтому и список подозреваемых уже составлен.

В милиции на похитителей голубей уже возбудили уголовное дело. Ворам грозит штраф и даже лишение свободы на два года. Следователи уверены, найти голубей - реально. Могут воспользоваться даже ДНК-экспертизой. Но возьмутся ли ее делать, когда одна такая процедура стоит 500 тысяч, а один голубь - 10 долларов, из ряда нерешенных.