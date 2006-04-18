Белорусские ученые попытались решить проблему содержания в почвах стронция

Ученые Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси создают сорт уникальной трансгенной берёзы.

Дерево сможет расти на загрязненных тяжелыми металлами почвах, а так же, возможно, очищать её от стронция. Палесский государственный радиологичесский заповедник - это почти 2 600 кв. километров. Земля здесь загрязнена радионуклидами - тяжелыми металлами, вредными для организма человека.

Опыты по вживлению гена устойчивости к тяжелым металлам и нефтепродуктам начались в институте около пяти лет назад. В лабораторных условиях, посаженные в загрязненной почве трансгенные растения, начинали использовать нефтепродукты в качестве питания и разлагать их. Однако что происходит при взаимодействии с тяжелыми металлами пока до конца не выяснили.

Исследователи не исключают, что новая береза сможет очищать почву от стронция. По предположению ученых, риска для здоровья человека новые трансгенные виды деревьев представлять не будут.