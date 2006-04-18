В ближайшие дни сотрудники МЧС прогнозируют подтопление жилого сектора Гомеля

Уровень реки Сож достиг опасной отметки. Самая паводкоопасная река Беларуси - Припять в Петриковском районе - превысила эту отметку на 15 сантиметров. Спасатели готовы к любому повороту событий. Ситуацию сможет осложнить дождливая погода, но это маловероятно. Пик половодья в Столинском районе Брестской области миновал, но проблема весеннего разлива сохраняется. Уровень воды в одной из самых непредсказуемых рек белорусского Полесья - Горыни - превысил норму более чем на метр. Подтопленными остаются 35 подворий.