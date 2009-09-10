Беларусь - 2-я Европе по числу заключенных

В Беларуси - самые большие тюремные сроки в Европе.

«Средний срок лишения свободы в Беларуси составляет 6,3 года (самый высокий в Европе), в то время как в других странах Европы 7 лет считается чудовищным наказанием. Это затрудняет и воспитательную работу с преступниками, способствует воспроизводству преступной среды», - рассказал замдиректора по научной работе Института переподготовки и повышения квалификаций судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ профессор Александр Барков.

Несмотря на то, что с 2005 года в республике наметилась положительная тенденция по снижению доли наказаний, связанных с лишением свободы, все еще слишком часто применяется арест. При этом арестанты содержатся в условиях общего режима тюрьмы и имеют возможность общаться между собой.

«Получаются какие-то краткосрочные курсы повышения квалификации», - подчеркнул Александр Барков.



Если в Советском союзе, уголовное законодательство которого в большей степени тяготело к наказаниям, связанным с лишением свободы, в 1962 году доля штрафов составляла 28,2%, а в 1988-м - 29,6%, то в 2002-м году в Беларуси данный показатель был всего 2,6%. С тех пор ситуация несколько изменилась и в 2008 году доля штрафов возросла до 14,2%.

«Конечно, надо более широко применять штрафы, другие, более мягкие наказания, но это отнюдь не значит, что из УК нужно совсем убрать лишение свободы», - уточнил профессор. При этом профессор отмечет: наказание в виде штрафа не должно превращаться в конфискацию. «Штраф нужен, но он не должен превращаться в конфискацию. Иными словами, штраф не должен делать человека нищим и наносить удар по его семье», - цитирует Баркова БЕЛТА.