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Белорусские синоптики предупреждают об ухудшении погоды

22 апреля 2010 11:42
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Уже сегодня весенний снегопад наблюдали жители Брестской, Гродненской и Витебской областей.

На северо-западе Беларуси мокрый снег с дождем шел во многих районах еще со вчерашнего вечера.

Это не единственная аномалия нынешнего апреля. Необычно теплой оказалась первая декада месяца. Сегодняшние осадки в страну принес североатлантический циклон.

Людмила Бороденок, ведущий инженер-синоптик Витебского областного гидрометеоцентра:
В первой половине апреля наблюдалось аномальное тепло, которое скорее характерно для мая. И после такой теплой погоды теперешнее похолодание стало неприятным сюрпризом. Температура понизилась, и, естественно, осадки наблюдались в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

# общество # Погода

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