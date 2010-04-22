В Мингорисполкоме обсудили подготовку городского хозяйства к будущему осенне-зимнему периоду

Чердаки домов утеплить, а крыши оставить холодными - такую меру по предотвращению появления сосулек и наледи решили предпринять столичные власти.

Так, в каждом ЖЭСе появится большегрузная и мелкогабаритная техника для уборки снега как во дворах, так и на автодорогах.

Особым образом власти будут решать проблему парковки зимой. Для беспрепятственной уборки снега свои машины автовладельцы будут парковать по разным сторонам дороги в зависимости от дня недели.

Николай Ладутько, временно исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Работать эти предприятия должны практически круглосуточно — в вечернее время и ночное время, и к этому надо привыкать. Проблем населению с передвижением по городу быть не должно. Затем, что касается техники — правая сторона и левая сторона, считаю необходимым этот принцип внедрить — это правило, которое должно развиваться и стать законом