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Белорусские аграрии собрали 5 млн тонн зерна

03 августа 2010 08:07
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Темпы уборки возросли. Комбайнеры в день намолачивают без малого 100 тысяч тонн.

В лидерах — хлеборобы Минской области. Их каравай весит 1 млн 135 тысяч тонн. К миллиону уверенно приближается Могилевщина. Вровень идут Брестский и Гродненский регионы. К слову, накануне на Гродненщине появились первые экипажи-двухтысячники. Наращивают темпы жатвы и витебчане.

Всего в республике убрано около 70% посевных площадей. И в лидеры по этому показателю сегодня вышла Могилевская область — 83,5%. А самая высокая урожайность по-прежнему в Гродненской области — 42,5 центнера с гектара. А в некоторых хозяйствах — и более 80.

Как отметили в Минсельхозпроде, Госзаказ по продаже зерна необходимо выполнить в максимальном объеме к 10 августа. Причем Беларусь в текущем году будет обеспечена зерном в достаточном количестве.

# общество

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