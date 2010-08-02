Исцелиться от алкоголизма и бесплодия через молитву — в Минск привезли мощи Святой Матроны Московской

Победить алкоголизм, бесплодие и другие тяжёлые недуги — все это под силу мощам Святой Матроны Московской. Их выставили для поклонения в минском храме Святой Троицы.

Очередь верующих, желающих помолиться и поклониться мощам Святой Матроны у храма Святой Троицы, выстраивается даже 8 утра. И расходится лишь, когда храм закрывается. Православные съезжаются сюда из разных городов и населенных пунктов в надежде на исцеление от тяжелых недугов.

Так, Надежда с мужем и ребенком в минский храм приехала из Лиды. С собой взяла и семью брата. Для Надежды это не первая встреча с мощами Святой Матроны. Пятнадцать лет тому назад она специально ездила в Москву в Покровский монастырь. Тогда Святая Матрона услышала молитвы женщины.

Надежда Дудевич:

Она помогла моему брату справиться с болезнью, мы только ее молитвами и живем. Очень почитаем матушку Матрону.

И хоть считается, что мощи Святой Матроны или «Маленькой Святой» - как называют ее на родине в Тульской области — в первую очередь исцеляют от алкоголизма и бесплодия, пришедшие в храм просят ее далеко не только об этом. Семейное благополучие и просто здоровье близких — даже ради этого люди едут сюда через всю Беларусь.

Михаил Клозицкий:

Я считаю, что каждый православный человек должен это сделать – приложиться к мощам Матронушки.

Ольга Пржелясковская:

Мне сказала подруга — она долго этого ждала, хотела ехать в Москву, отслеживала путь мощей.

Первоначально планировалось, что мощи пробудут в Минске до конца этой недели. Но уже сейчас идут переговоры о том, чтобы продлить пребывание реликвии в нашем храме. Поэтому прикоснуться к мощам успеют все желающие и без спешки.

Антоний Козлов, священник:

Пускают вперед очереди людей с младенцами — детки тяжело переносят жару, а также пожилых людей — большинству из них даже сложно дойти до храма.

У подножия храма расставлены палатки, где можно купить и иконы с изображением Святой Матроны, и книги о ее жизни, и даже освященное целебное масло.