В столицу везут "Американские горки"!

Все ныне действующие в столице аттракционы консервируют. Процесс консервации или запечатывания паратруперов, качелей, "Колеса обозрения" завершится до 1 ноября. Таким образом, городские развлечения будут отправлены в "зимнюю спячку". К новому же сезону руководство столицы ведет переговоры о закупке одного из популярных игровых комплексов - "Американских горок". Стоимость аттракциона пока не озвучивается, известно только, что установят его в парке Челюскинцев и приобретут, скорее всего, у одного из московских производителей.