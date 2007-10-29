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В столицу везут "Американские горки"!

29 октября 2007 11:47
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Все ныне действующие в столице аттракционы консервируют. Процесс консервации или запечатывания паратруперов, качелей, "Колеса обозрения" завершится до 1 ноября. Таким образом, городские развлечения будут отправлены в "зимнюю спячку". К новому же сезону руководство столицы ведет переговоры о закупке одного из популярных игровых комплексов - "Американских горок". Стоимость аттракциона пока не озвучивается, известно только, что установят его в парке Челюскинцев и приобретут, скорее всего, у одного из московских производителей.
# общество

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