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Минчане начали подготовку к Новому году

29 октября 2007 11:48
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В столичной мэрии разработан план по организации рождественских и новогодних праздников. Так на улицах города появится более полутора тысяч нарядных елей, а световое и декоративное оформление украсит административные здания, дома и витрины магазинов.
Накануне 1 января минчане смогут увидеть торжественное шествие Дедов Морозов и Олимпийский бал. А главная праздничная елка зажжется 31 декабря на площадке возле Национальной библиотеки.
Без внимания не останутся даже самые отдаленные уголки столицы. Праздничные мероприятия развернутся более чем на 25 площадках. Все работы по организации праздничных мероприятий должны быть завершены уже до 10 декабря.
# общество

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