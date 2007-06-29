Знаний больше, нарушений меньше

В этом году абитуриенты показали высокий уровень подготовки. В Беларуси подводят итоги централизованного тестирования. Задания не выходили за рамки школьной программы. Не было и жалоб на неоднозначную формулировку вопросов. Нарушений, по сравнению с предыдущим годом, отмечено значительно меньше. Треть результатов тестирования уже обработана. Окончательные итоги будут подведены 4 июля. 100 баллов как оценка совершенных знаний. На централизованном тестировании по русскому языку из 113 тысяч человек лишь два абитуриента получили высшую отметку. По белорусскому языку такого результата достигли 3 абитуриентки из 82 тысяч. Кто они - вундеркинды, трудоголики или просто счастливчики?