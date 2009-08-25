Место в склепе рядом с Мэрилин Монро продано на аукционе за $4,6 млн

Торги прошли с 14 по 24 августа и начались с $500 тыс. Всего была сделана 21 ставка.

Победитель, скрывающийся под псевдонимом "O***S", предложил $4 млн. 602,1 тыс., его настоящее имя пока не разглашается.



Первоначально место в склепе рядом с Монро предназначалось для бывшего мужа знаменитой актрисы - Джо Димаджио. Его у Димаджио приобрел житель Лос-Анджелеса Ричард Пончер, который с 1986 года там и покоится.



На интернет-аукцион место в склепе рядом с Монро выставила вдова Пончера Элси, чтобы, по ее словам, получить $1,6 млн. на выкуп закладной на ее дом в Лос-Анджелесе. Прах мужа в случае успеха женщина собиралась перезахоронить в другом склепе, где приготовлено место и для нее самой.



Победитель интернет-аукциона получил право покоиться рядом не только с Мэрилин Монро. Соседнее место в склепе зарезервировал для себя основатель Playboy Хью Хефнер, сообщает БЕЛТА со ссылками на иностранные информагенства.