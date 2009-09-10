Алмаз библиотеки получит достойную огранку

Указом Президента утверждены условия строительства многофункционального гостинично-делового комплекса.

Он разместится на пересечении проспекта Независимости и ул.Калиновского. До 2013 года здесь появятся деловой комплекс класса «А», пятизвездочная гостиница, подземная автостоянка, торговый центр, супермаркет, развлекательный центр, ледовый каток, кинотеатр, спортивно-оздоровительный центр, фуд-корт и индивидуальный источник теплоэнергоснабжения.

Заказчик - иранская компания - освобожден от проведения подрядных торгов, при разработке проектной документации разрешено не адаптировать к белорусским нормам проектную документацию, сделанную по нормам Евросоюза. Земельные участки для строительства и обслуживания комплекса предоставляются заказчику на период строительства во временное пользование, а по окончании работ - в постоянное пользование.