Метро в Минске будут строить в два раза быстрее

Уже в 2011 году будет введен участок, который продлит существующую линию до микрорайона «Малиновка».

Разработан и перспективный план развития метрополитена на 10 лет вперед. Сейчас необходима доработка некоторых строительных норм. За десятилетия существования подземки в городе они во многом устарели. Это одна из причин нарушений, которые выявил Комитет государственного контроля, проведя анализ затрат на строительство метро.

Сегодня материалы проверки стали предметом серьезного разговора в Мингорсиполкоме.

- Те выводы, которые сделаны КГК, мы обсудили. Проект решения действительно требует доработки. Будут выработаны конкретные поручения и план реализации по выявленным нарушениям, - заявил Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома.