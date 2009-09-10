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Метро в Минске будут строить в два раза быстрее

10 сентября 2009 11:21
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Уже в 2011 году будет введен участок, который продлит существующую линию до микрорайона «Малиновка».

Разработан и перспективный план развития метрополитена на 10 лет вперед. Сейчас необходима доработка некоторых строительных норм. За десятилетия существования подземки в городе они во многом устарели. Это одна из причин нарушений, которые выявил Комитет государственного контроля, проведя анализ затрат на строительство метро.

Сегодня материалы проверки стали предметом серьезного разговора в Мингорсиполкоме.

- Те выводы, которые сделаны КГК, мы обсудили. Проект решения действительно требует доработки. Будут выработаны конкретные поручения и план реализации по выявленным нарушениям, - заявил Николай Ладутько, исполняющий обязанности  председателя Мингорисполкома.

# общество

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