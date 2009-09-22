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Барак Обама продолжает шокировать избирателей

22 сентября 2009 13:26
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Выступая в эфире одной из телепрограмм, он заявил, что после избрания на пост президента США он перестал «быть негром».

Впрочем, американский лидер отказывается быть и афроамериканцем. Хотя искусственно менять цвет кожи на белый также не намерен.

Этими рассуждениями Обама попытался свести к шутке утверждения бывшего американского президента Джимми Картера. Тот заявил, что критика в адрес действующего главы государства основана на расовых предрассудках. Сам же Обама оценивает ситуацию иначе. По его словам, «он был негром и до избрания президентом». Поэтому, считает Обама, избиратели, которые отдали за него свои голоса, если его сейчас и критикуют, то как президента, а не как афроамериканца, пишет «Российская газета».

# общество

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