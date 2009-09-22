После вступительной кампании возбуждено шесть уголовных дел

В Беларуси по итогам вступительной кампании 2009 года по статьям коррупционной направленности возбуждено 6 уголовных дел.

Так, в преддверии вступительных испытаний милицией была пресечена преступная деятельность сотрудницы Белорусского государственного экономического университета, которая подстрекала граждан, желающих поступить в БГЭУ или в Белорусский государственный аграрно-технический университет, к даче взяток должностным лицам этих учебных заведений. Установлено более 30 таких фактов. В процессе следствия подозреваемая добровольно возместила причиненный ущерб в размере $4 тыс. Она осуждена к 3 годам ограничения свободы по ст.431 («Подстрекательство к даче взятки»).

В июне оперативники задержали студента минского Института управления и предпринимательства. Молодой человек продал абитуриенту за $145 ответы на тесты по русскому и английскому языкам, математике, полученные якобы от должностных лиц Республиканского института контроля знаний. Ответы, конечно, были фальсифицированными. Следствием установлено 10 аналогичных фактов мошеннических действий, совершенных злоумышленником за две недели до начала централизованного тестирования. В отношении предприимчивого студента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК. Он арестован.

В июле милиция задержала сотрудницу Белорусского государственного университета физической культуры, которая подстрекала мужчину к даче взятки в размере $1,6 тыс. должностным лицам университета за благоприятное решение вопроса о поступлении в учебное заведение его дочери. Впоследствии была задержана еще одна сотрудница этого вуза, которая за решение вопроса о поступлении запросила взятку в размере $1 тыс. и получила эту сумму после сдачи абитуриенткой профилирующего вступительного экзамена. Прокуратурой Центрального района столицы в отношении этих должностных лиц возбуждены уголовные дела по п. 5 ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 431 УК.

В середине августа уголовные дела по ч.5 ст.16, ч.2 ст.17, ч.1 ст.431 УК РБ возбуждены в отношении двух жителей Могилева - студентов филиала Московского психолого-социального университета города Рославль Смоленской области России. В период с 7 по 12 августа в Могилеве они неоднократно подстрекали двух абитуриентов к даче взятки в размере $900 неустановленным должностным лицам филиала московского вуза за благоприятное решение вопроса по сдаче единого государственного экзамена и поступлению, сообщает БЕЛТА.