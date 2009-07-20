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Байк-фестиваль в Минске: Итоги

20 июля 2009 17:30
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В сюжете «Недели» итоги байк-фестиваля «Минск-2009».

В сюжете - Александр Лукашенко на «Харлее», интервью с зарубежнысми гостями шоу.

# общество

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