Байк-фестиваль в Минске: Итоги

В сюжете - Александр Лукашенко на «Харлее», интервью с зарубежнысми гостями шоу.
В гостях у «Недели» организатор байк-фестиваля «Минск-2009».
В знаменитой экспедиции участвовало трое американских астронавтов: Нил Армстронг, Эдвард Олдрин и Майкл Коллинз.
Уже определено 63 участка, которые передадут нуждающимся семьям под одноквартирные жилые дома.
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