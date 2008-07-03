Армию страны сегодня пополнили новые кадры

Такая церемония в День Независимости проходит традиционно. Верно служить Отечеству дали клятву 20 лейтенантов, окончивших военный факультет Белгосуниверситета, 66 выпускников военно-технического факультета БНТУ, среди которых три девушки. Два новоиспеченных экономиста-менеджера получили диплом с отличием.

Первое офицерское звание также получили сегодня около пятисот выпускников Военной академии. Трое из них удостоены золотой медали, 8 - дипломов с отличием. Лейтенантские звездочки украсили погоны и 18 представительниц прекрасного пола. Улыбки, аплодисменты и поздравления родных и друзей.



Впервые в Беларуси состоялся выпуск военных факультетов БГУ и БНТУ.