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Армию страны сегодня пополнили новые кадры

03 июля 2008 14:34
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Впервые в Беларуси состоялся выпуск военных факультетов БГУ и БНТУ.
Такая церемония в День Независимости проходит традиционно. Верно служить Отечеству дали клятву 20 лейтенантов, окончивших военный факультет Белгосуниверситета, 66 выпускников военно-технического факультета БНТУ, среди которых три девушки. Два новоиспеченных экономиста-менеджера получили диплом с отличием.
 
Первое офицерское звание также получили сегодня около пятисот выпускников Военной академии. Трое из них удостоены золотой медали, 8  - дипломов с отличием. Лейтенантские звездочки украсили погоны и 18 представительниц прекрасного пола. Улыбки, аплодисменты и поздравления родных и друзей.
# общество

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