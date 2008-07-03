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Празднования проходят во всех районах столицы

03 июля 2008 10:58
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С самого утра столичный парк Челюскинцев стал центром семейного отдыха. На празднично украшенных площадках – множество развлечений для самых маленьких минчан. И буквально полчаса назад в парке началась праздничная концертная программа. На сцены выйдут городские самодеятельные коллективы и студии эстрадной песни. Эстафету продолжит танцевальная программа.

Одно из самых массовых гуляний развернулось в эти минуты в Центральном парке Горького. Выступления фольклорных и эстрадных коллективов, выставка мастеров народного творчества, веселые конкурсы и сюрпризы. Минчане и гости столицы с удовольствием катаются на аттракционах, принимают участие в спортивных состязаниях.

На спортивной волне встречают праздник Партизанский район. Здесь работают лыжероллерная и картинговая площадки, на причале – лодки и катамараны.

Городок здоровья приглашает отдыхающих сделать антистрессовый массаж и другие процедуры, а также узнать все о здоровом питании.

Развлекательные программы в столичных парках продолжатся 4, 5 и 6 июля.
# общество

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