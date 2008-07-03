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В Гродно главной площадкой празднования Дня Независимости стал мемориал воинам-освободителям в центральном парке

03 июля 2008 10:59
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Тысячи людей собрались на торжественный митинг. Кульминацией стала акция "Вечный огонь". На площади были зажжены десятки лампад. В сопровождении солдат и ветеранов символический огонь будет доставлен на все военные захоронения области.

Продолжился праздник народными гуляньями. А вечером в Гродно прибудет международная факельная эстафета "Бег Дружбы".

В городе над Бугом центром торжеств по традиции стала Брестская крепость. Ветераны, руководство города и области, представители дипмиссий, молодежь возложили цветы к вечному огню легендарной цитадели. В память о мужестве и героизме советских воинов прозвучали оружейные залпы. Минутой молчания почтили всех, кто отдал жизнь за мирное будущее Беларуси.
# общество

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