Архиепископ Клаудио Мария Челли: Ватикан не может регулировать интернет

Председатель Папского совета по средствам массовой коммуникации архиепископ Клаудио Мария Челли находится с визитом в Беларуси. Посетить нашу страну иерарха пригласил Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Сегодня архиепископ Челли встретился в Минске в костеле святых Симона и Елены с представителями СМИ, как церковных, так и светских. По словам архиепископа, интернет дает широкие возможности, однако сегодня очень важно, чтобы в этом виртуальном пространстве было больше человеческих ценностей.

Клаудио Мария Челли, архиепископ, председатель Папского совета по средствам массовой коммуникации:

Ватикан не может регулировать интернет, но он стремится привлекать в это пространство больше духовных ценностей. Это вызов времени, который стоит перед нами. Я считаю, что, имея такие возможности, мы должны относиться к ним с большой ответственностью. Мы должны быть людьми, тем более, что мы передаем не просто информацию, а закладываем в ней частичку самих себя.

Завтра архиепископ Челли посетит Мир и Несвиж и возглавит богослужение в Фарном костеле Тела Господня. Запланирована и встреча с митрополитом Филаретом. А в воскресенье ватиканский иерарх возглавит богослужение в столичном Архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».