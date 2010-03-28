Средний возраст рожениц во Франции превысил 30 лет

Эмансипация, образование и контрацепция привели к тому, что французские женщины рожают все позже и позже. Как показали исследования, сейчас средний возраст рожениц во Франции перевалил за 30.

Такого не было с начала прошлого века, а именно, с периода Первой мировой войны, пишет французская газета Vingt Minutes.

В 2010 году 30-летние мамы стали нормой во Франции. Согласно исследованиям, год от года их становится все больше, а число тех, кто обзаводится ребенком после 35, составило в 2009 году 22% – в четыре раза больше, чем 30 лет назад.

Эксперты объясняют стремительное старение рожениц завоеваниями феминисток последних четырех десятилетий – закона от 1967 года, разрешившего пользоваться противозачаточными средствами, а также принятого спустя 8 лет закона, легализовавшего аборты.

– Увеличение сроков обучения и эмансипация в сфере труда довершили дело, – отметила газета.

Однако, как подчеркивает издание, поздняя беременность не сказывается на рождаемости – Франция чуть уступает Ирландии по уровню рождаемости среди стран Европы. В 2009 году этот показатель во Франции составил в среднем 1,98 ребенка на одну женщину.