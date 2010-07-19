Аномальная жара вызвала ряд ЧП в Гомельской области

Вот уже несколько дней столбик термометра в регионе доходит до +36.

Высокая температура воздуха привела к сбоям в работе энергосетей населенных пунктов и оборудования предприятий.

Так, в минувшую пятницу ночью на подстанции «Западная» в Гомеле взорвался высокочастотный конденсатор. Без света остались одна из городских больниц, 170 многоквартирных домов и канализационная насосная станция. В больнице в это время в реанимации находились на аппаратах искусственного дыхания двое маленьких детей. Медики экстренно подключили резервное энергоснабжение. По резервным линиям пустили электричество и в жилой микрорайон.

Жара вывела из строя и две подстанции в Октябрьском районе, в результате чего без света остался целый поселок. Аварийная бригада оперативно восстановила энергоснабжение крупного населенного пункта.

Кроме того, как сообщили в МЧС Беларуси, на Гомельской универсальной базе из-за жары произошло парение аммиака из резервного компрессора. Благодаря быстрым действиям персонала утечка ядовитого вещества была небольшой. При этом опасные пары за пределы помещения не вышли.