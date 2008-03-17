Чудотворная икона святителя Николая прибыла сегодня в Гомель

Сотни гомельчан сегодня пришли приклониться к чудодейственному образу Святителя Николая Чудотворца.

Святыня прибыла в Беларусь из украинского Батуринского Никола-Крупицкого женского монастыря. Только за последние 7 лет икона явила верующим десятки чудес.

"Крупицкий" образ Святителя Николая Чудотворца известен православным верующим уже более 500 лет. Первое чудо, подтверждённое документально, произошло в 21-ом веке уже после реставрации святыни. До этого более 70 лет икону прятали от советского атеистического режима. А с 5 сентября 2002 года, когда икона исцелила девушку от онкологического заболевания, счёт чудесам пошёл на сотни.

Все факты исцеления подтверждены документально. Да и современная наука их уже давно не оспаривает то. Чудеса святыни - это не только исцеления: верующие приходят к ней с самими разными просьбами. В Мозыре эта икона помогла невиновному.

В Гомеле икону ждали уже давно. В начале второй недели Великого поста верующие получили возможность обратиться к чудотворному образу Святителя Николая. В Свято-Тихвенском женском монастыре Икона Святителя Николая Чудотворца пробудет неделю. Затем приклониться к ней смогут верующие Бобруйска.