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Чудотворная икона святителя Николая прибыла сегодня в Гомель

17 марта 2008 18:50
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Сотни гомельчан сегодня пришли приклониться к чудодейственному образу Святителя Николая Чудотворца.

Святыня прибыла в Беларусь из украинского Батуринского Никола-Крупицкого женского монастыря. Только за последние 7 лет икона явила верующим десятки чудес.

"Крупицкий" образ Святителя Николая Чудотворца известен православным верующим уже более 500 лет. Первое чудо,  подтверждённое документально, произошло в 21-ом веке уже после реставрации святыни. До этого более 70 лет икону прятали от советского атеистического режима. А с 5 сентября  2002 года, когда икона исцелила девушку от онкологического заболевания, счёт чудесам пошёл на сотни. 

Все факты исцеления подтверждены документально. Да и современная наука их уже давно не оспаривает то. Чудеса святыни - это не только исцеления: верующие приходят к ней с самими разными  просьбами. В Мозыре эта  икона помогла невиновному.

В Гомеле икону ждали уже давно. В начале второй недели Великого поста верующие получили возможность обратиться к чудотворному образу Святителя Николая. В Свято-Тихвенском женском монастыре Икона Святителя Николая Чудотворца пробудет неделю. Затем приклониться к ней смогут верующие Бобруйска.

 

# общество

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