А.Лукашенко поддержал инициативы Центризбиркома

Выборы Президента Беларуси пройдут в начале 2011 года, а в местные Советы депутатов - во второй половине весны 2010.

Александр Лукашенко:

Европейцы от нас требуют, и требований этих хватает. И недавно, встречаясь с представителями Европейского союза, я говорил, что у нас нет абсолютно никакой аллергии и отторжения к тем предложениям, которые вносит Европейский союз. Абсолютно нет. Есть 12 или 15 предложений от Европы. Нам надо немного времени, и мы можем их спокойно принять. Без ущерба для Беларуси, для нашей внутренней политики. Но ещё раз подчеркиваю два важнейших момента: мы будем делать все, чтобы сохранить стабильность в нашей стране. Мы делаем для себя, для народа, для внутренней политики Беларуси, чтобы не дестабилизировать обстановку. Во-вторых, все должно соответствовать основному закону – Конституции страны.

Напомним, выборы Президента Беларуси пройдут в начале 2011 года, а в местные Советы депутатов - во второй половине весны 2010, предположительно в апреле. 10 ноября глава ЦИК Лидия Ермошина озвучила ряд новшеств для этих кампаний. В частности, предлагается формировать избирательные комиссии так, чтобы не менее трети в них составляли представители политических партий и общественных объединений. Также из нововведений - упрощение выдвижения и регистрации кандидатов. В частности, политическим партиям можно выдвигать своих кандидатов, независимо от того, есть ли в регионах их структура или нет. Глава государства поддержал эти инициативы Центризбиркома.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Значительным образом демократизируется процесс выдвижения кандидатов в депутаты. И это предоставит возможность выдвинуться гораздо большему количеству кандидатов, как от политических партий, так и от трудовых коллективов. Становится более эффективной агитация, посвященная выборам, все предложения от центральной комиссии о возможности организации дебатов, совместных мероприятий, о проведении митингов и общественных мероприятий по заявительному, а не разрешительному принципу.