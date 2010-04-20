А.Лукашенко: 2010 год должен стать началом динамичного прорыва в развитии Беларуси

В 2010 году необходимо заложить основы для прорыва в развитии Беларуси – нового этапа в построении сильного и процветающего государства. Об этом заявил сегодня глава государства Александр Лукашенко, выступая с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.

Основная тема послания в этом году: «Динамичный прорыв в развитии страны – путь к новому качеству жизни», сообщает БЕЛТА.

– 2010 год без преувеличения ключевой в определении дальнейшей стратегии развития Беларуси, – отметил Президент. – Во-первых, потому что он является завершающим в выполнении ряда государственных программ, и прежде всего Программы социально-экономического развития Беларуси на 2006-2010 годы.

По словам Александра Лукашенко, несмотря на объективные трудности, с которыми сталкивалась отечественная экономика, государство не отказывается от обязательств, взятых на себя пять лет назад на третьем Всебелорусском собрании.

– Во-вторых, в текущем году мы должны полностью преодолеть последствия мирового кризиса, негативно отразившегося на нашей экономике, и как минимум восстановить докризисные темпы экономического роста, – подчеркнул белорусский лидер. – От того, насколько эффективно и качественно мы будем работать в нынешнем году, зависят наше благосостояние и движение по пути экономического и социального прогресса, – добавил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию обозначил новые стратегии, способные обеспечить качественный прорыв в экономике Беларуси.

– Прежде всего, новая технологическая стратегия. Ее составляющими частями должны стать: структурные преобразования экономики, предполагающие преобладание отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью; создание высокотехнологичных производств, способных предложить миру принципиально новые виды товаров и услуг; формирование рыночных стимулов для повышения инновационной активности всех субъектов хозяйствования, – сказал глава государства.

Следующее важнейшее направление – выработка стратегии деловой активности.

– Ее главный принцип: конкуренция на смену монополиям, – сказал белорусский лидер. – Считаю, что назрела необходимость принятия Директивы №4 о дальнейшей либерализации экономики, направленной на раскрепощение предпринимательской инициативы.

Далее Александр Лукашенко назвал транзитную стратегию, предусматривающую расширение транспортных, коммуникационных и финансовых коридоров.

– Это должно стать тем основным звеном, которое обеспечит качественный рывок в экономическом развитии страны и позволит, используя географические преимущества Беларуси, занять свою нишу в международном разделении труда, – заявил он.

Энергетическая стратегия должна быть усилена за счет более активного использования возобновляемых источников энергии, строительства новых современных энергетических мощностей, а также диверсификации поставок традиционных ресурсов.

– Более того, в будущей пятилетке энергетическая стратегия станет основным направлением деятельности всех органов власти, в том числе Президента. Поскольку это главный фактор обеспечения независимости нашего государства, – отметил Александр Лукашенко.

Прорыв в экономике невозможен без реализации стратегии всеобъемлющей информатизации, которая ориентирована на предоставление широкого спектра электронных услуг для граждан и бизнеса, переход госаппарата на работу по принципу информационного взаимодействия.

– Это имеет для нашего общества огромное экономическое и социальное значение. Тем более что мы это умеем делать не хуже самых передовых стран мира, – сказал Александр Лукашенко.

– Эти стратегические направления позволят Беларуси не только сохранить достойное место в современном меняющемся мире, но и идти вперед, работать гораздо эффективнее, чем раньше, – подчеркнул Президент. – Вот откуда объективно проистекают императив качества в нашей государственной политике и мотивация того, что 2010 год объявлен Годом качества.

При этом глава государства обратил внимание на то, что содержание этого императива иное, более глубокое.

– Сегодня мало административными методами обеспечивать качественное изготовление продукции. Необходимо формировать общую культуру качества в стране. Воспитывать у наших людей устойчивое желание качественно жить, трудиться, учиться, выполнять возложенные на них обязанности. Это должно стать образом жизни! Потому что качество начинается с конкретного человека, с каждого из нас – нашей квалификации, ответственности, инициативности, – сказал Александр Лукашенко. – Очень важно мыслить по-новому, преодолеть инерцию и пассивность, неверие в свои силы, недооценку собственных возможностей, – подчеркнул он.

– Необходимо добиться динамичного прорыва в нынешних условиях – это значит привести в действие не только экономические рычаги, но и социальные, культурные, духовные факторы. Создать условия для творческой реализации человека. Только тогда крупномасштабная государственная деятельность по обеспечению качества может стать организующим элементом общественного развития, – отметил белорусский лидер.

Он добавил, что целью усилий всего народа должно быть формирование по-современному конкурентоспособных как экономики, так и государства, и нации в целом.

– Мы должны достичь в самой ближайшей перспективе европейского уровня и качества жизни наших людей, – заявил Президент.